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الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غداً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:06 ص
الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غداً والعظمى بالقاهرة 29 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حار جنوبا نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهومعتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.

 


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