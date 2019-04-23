ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى جنوب غرب كولومبيا لـ 28 قتيلا

بوجوتا (أ ش أ)

أعلنت وكالة الإغاثة من الكوارث فى كولومبيا ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى، الذى وقع مؤخرا بإقليم "كاوكا" جنوب غرب البلاد إلى 28 قتيلا.

وقالت الوكالة - حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء "إنه على مدار اليومين الماضيين تم انتشال جثث 28 شخصا، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف عمليات الإنقاذ التى توقفت بسبب مياه الأمطار الغزيرة التى أخذت تهطل على البلاد، والتى تسببت فى حدوث الانهيار الأرضي".

وقد تسبب الانهيار الأرضى فى إصابة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بالعديد من المباني.

وكان الرئيس الكولومبى إيفان دوك قد تفقد المنطقة المتضررة من الانهيار الأرضى أمس الأول /الأحد/، وأكد أن الحكومة ستقف إلى جانب الضحايا وتوفر لهم السكن والمساعدات اللازمة.

يذكر أن الانهيارات الأرضية تحدث بشكل متكرر فى كولومبيا، وخاصة خلال موسم الأمطار، وفى مناطق يجرى فيها بناء مساكن وطرق ضيقة محفوفة بالمخاطر بشكل غير رسمى على سفوح جبال الإنديز بعد إزالة الغابات منها.