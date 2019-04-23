إصابة 10 أشخاص فى حادث على الطريق اإاقليمى بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 10أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الاقليمى بمركز الباجور بالمنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل ، مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان ، مدير المباحث الجنائية، يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الاقليمى بمركز الباجور، على الفور إنتقلت سيارات الاسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وشادى نبوى البدرى، مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.