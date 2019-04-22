video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 10:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

Earth day.. الأمم المتحدة تحذر من تأثير المناخ على كوكب الأرض

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:53 ص
Earth day.. الأمم المتحدة تحذر من تأثير المناخ على كوكب الأرض Earth day
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

يحتفل العالم بـ Earth day يوم الأرض العالمى، حيث يهدف الاحتفال بهذا اليوم فى كافة دول العالم إلى نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، ويعد الاحتفال بـ Earth day فرصة للتأكيد على التحديات المتعلقة بكوكب الأرض وأنماط العيش الذى يدعمها.

كما يؤكد يوم الأرض على المخاطر التى تواجه كوكب الأرض ويأتى على رأسها تغير المناخ، وأكدت الأمم المتحدة أن تغير المناخ سبق يمكننا الفوز به، ونشرت عبر صفحتها تصريحا للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" يقول فيه: "كل يوم نخفق فيه فى العمل المناخى هو يوم نخطو فيه بعض الشئ نحو مصير لا يريده أحد منا.. مصير سيتردد صداه عبر الأجيال فى الأضرار التى لحقت بالبشرية والحياة على الأرض.. مصيرنا فى أيدينا والعالم يعتمد علينا جميعا للإرتقاء إلى مستوى التحدى قبل فوات الأوان".

 

0
 

 

1
 

يذكر أن تم اختيار Earth day 22 أبريل لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى وفصل الخريف فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال بـ Earth day والتوعية به، وفى عام 2005، حددت الجمعية العامة عام 2008 بوصفه السنة الدولية لكوكب الأرض، مقتنعة بأن التعليم فى علوم الأرض يتيح للبشرية أدوات للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ولإنشاء البنية التحتية العلمية الضرورية للتنمية المستدامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س وج.. كل ما تريد معرفته عن يوم الأرض العالمى وسبب الاحتفال به؟

يوم الأرض ..جوجل يحتفل بالحدث بمجموعة من الرسوم الكارتونية للكائنات الحية.. صور

فى يوم الأرض.. روايات حملت عنوان "الأرض" تعرف عليها

Earth day

يوم الأرض

اليوم العالمى للارض

الامم المتحدة

يوم الأرض العالمى

الاحتفال بيوم الارض




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة