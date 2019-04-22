Earth day.. الأمم المتحدة تحذر من تأثير المناخ على كوكب الأرض

كتب محمد عبد العظيم

يحتفل العالم بـ Earth day يوم الأرض العالمى، حيث يهدف الاحتفال بهذا اليوم فى كافة دول العالم إلى نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، ويعد الاحتفال بـ Earth day فرصة للتأكيد على التحديات المتعلقة بكوكب الأرض وأنماط العيش الذى يدعمها.

كما يؤكد يوم الأرض على المخاطر التى تواجه كوكب الأرض ويأتى على رأسها تغير المناخ، وأكدت الأمم المتحدة أن تغير المناخ سبق يمكننا الفوز به، ونشرت عبر صفحتها تصريحا للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" يقول فيه: "كل يوم نخفق فيه فى العمل المناخى هو يوم نخطو فيه بعض الشئ نحو مصير لا يريده أحد منا.. مصير سيتردد صداه عبر الأجيال فى الأضرار التى لحقت بالبشرية والحياة على الأرض.. مصيرنا فى أيدينا والعالم يعتمد علينا جميعا للإرتقاء إلى مستوى التحدى قبل فوات الأوان".









يذكر أن تم اختيار Earth day 22 أبريل لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى وفصل الخريف فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال بـ Earth day والتوعية به، وفى عام 2005، حددت الجمعية العامة عام 2008 بوصفه السنة الدولية لكوكب الأرض، مقتنعة بأن التعليم فى علوم الأرض يتيح للبشرية أدوات للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ولإنشاء البنية التحتية العلمية الضرورية للتنمية المستدامة.