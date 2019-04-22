30 فتاة بالعريش يتطوعن لخدمة المشاركين بالاستفتاء.. ومسيرة بجنوب سيناء

شمال سيناء - محمد حسين -جنوب سيناء – فايزة مرسال

قامت 30 فتاة من مدينة العريش، بالتطوع لخدمة المشاركين فى عملية الاستفتاء من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت ندا عبد الكريم إحدى المتطوعات، إن دورهن مساعدة من يحتاجون لخدمة البحث عن أسمائهم ولجانهم أو مساعدتهم فى السير وصولا للجان .

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الشباب تابعين لمديرية الشباب والرياضة، ويقوم بدورهم متطوعين دون اى توجيه فى حث الأهالى على المشاركة وتقديم الخدمات اللازمة لمن يحضرون للتصويت من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن المتطوعين متواجدين كفرق متنقلة فتيات وشباب فى محيط لجان مدن العريش وبئر العبد ونخل والشيخ زويد، بإجمالى 150 شابا بينهم 30 فتاة فى العريش.

و على الجانب الآخر قاد كل من الدكتور عمر مصطفى يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء ومضر عبد السميع مدير عام المواد الثقافية لمنطقة الأزهرية اليوم مسيرة شارك فيها الأئمة والمدرسين والعاملين بمنطقة الازهرية بطور سيناء توجه بها إلى لجان الاستفتاء.

ورفع المشاركون فى المسيرة أعلام مصر ولافتات تؤكد تأييدهم للاستفتاء على التعديلات الدستورية وتوجهوا بها إلى اللجان وسط تفاعل المواطنين معهم بمدينة طور سيناء.

وأكد الدكتور عمر مصطفى، على أن التعديلات الدستورية من أجل استقرار الوطن وتحقيق التنمية المستدامة واستكمال المشروعات العمالقة.

فيما قاد محاسب على إبراهيم حمادة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر مسيرة للعاملين فى مجلس مدينة رأس سدر، وذلك للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى على تعديل بعض مواد الدستور .

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، على أن مدينة رأس سدر مشايخ وعواقل ومقيمين دائما ما يثبتون للقيادات السياسية أنهم مع وطنهم وقت الحاجة ويقفون بكل قوة خلف قادتهم فى مختلف الاستحقاقات الدستورية ضاربا مثلا بنسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية 2018 وحصول محافظة جنوب سيناء على نسب تصويت متقدمة فى ذلك الاستحقاق لذا يجب على ابناء المحافظة النزول بكل قوة بأن تأييد التعديلات الدستورية شهادة ميلاد جديدة لكل مصرى مخلص، مؤمن بما تم إنجازه من مشروعات قومية، واستقرار وتنمية مستدامة، قدمتها القيادة السياسة منذ فترة تولى السيسى الفترة الأولى من 2014 حتى أولاه الشعب المصرى مجددا ثقته المطلقة لفترة رئاسية ثانية بدأت من 2018

كما شهدت لجان مدرسة الفندقية ومدرسة الشهيد عمر شكرى الإعدادية بمدينة طور سيناء حضور أعداد كبيرة من السيدات المشاركات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يحملن علم مصر ويرددن الأغانى الوطنية ورفعت السيدات الاعلام وهن يهتفن تحيا مصر تحيا مصر.







