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وزير الزراعة يبحث مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعى بين الجانبين

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:13 م
وزير الزراعة يبحث مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعى بين الجانبين الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وآنا ميلينا مونيوز دي جافيريا سفيرة كولومبيا
كتب عز النوبى
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التقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، "آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا"، سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، لبحث تكثيف سبل التعاون في المجال الزراعى بين الجانبين.

ويأتى اللقاء الذى حضره الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في بداية تولى السفيرة منصبها في مصر.
 
وبحث الجانبان خلال اللقاء زيادة فرص زيادة التبادل التجارى للحاصلات الزراعية بين البلدين خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات تصديرية كبيرة للحاصلات الزراعية، ذلك فضلا عن التعاون في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
 
وأكد الجانبان أهمية أن يشمل التعاون أيضا تبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وزيادة الفرص التدريبية التي تقدمها الحكومة المصرية للمبعوثين من دولة كولومبيا في عدد من المجالات الزراعية من خلال المركز المصرى الدولي للزراعة.
 
في نهاية اللقاء أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون الزراعى مع جمهورية كولومبيا في كافة المجالات الزراعية.
 


 

 
 
 

 


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القطاع الزراعى

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