وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس النواب القبرصى تدعيم التعاون

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، "ديميتريس سيلوريس" رئيس مجلس النواب القبرصي والوفد المرافق له، وبحضور النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث تناول اللقاء علاقات التعاون المتشعبة التي تربط بين مصر وقبرص على كافة المستويات.

وأوضح المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري ، رحب برئيس مجلس النواب القبرصي في زيارته الحالية للقاهرة، مشيداً بمستوى تطوّر ونمو علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين. وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بالتواصل المستمر بين البلدين، لاسيما على المستوى البرلماني والذي انعكس مؤخراً في الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب المصري إلى قبرص على رأس وفد كبير في سبتمبر 2018، مثنياً كذلك على التنسيق القائم بين البلدين في إطار المحافل البرلمانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين تناولا خلال اللقاء مُجمل أوجه التعاون القائم والتأكيد على متانة العلاقات المصرية القبرصية، والاعراب عّن التقدير لتاريخية تلك الروابط، فضلاً عن التأكيد على الرغبة المشتركة في تدعيم اواصر التعاون على كافة الأصعدة، وخاصةً على المستوى البرلماني.

وأشار حافظ ، في تصريحاته إلى أن رئيس مجلس النواب القبرصي أكد من جانبه على أن زيارته إلى مصر ، تأتي على ضوء الأهمية الخاصة التي توليها قبرص لتطوير العلاقات مع مصر على كافة الأصعدة، معرباً عن تطلع بلاده لاستمرار وتفعيل التعاون والتنسيق مع مصر. كما حرص "سيلوريس" والوفد الزائرعلى الاستماع للتقييم المصري بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجدات الملفات الإقليمية، مشيداً بدور مصر المركزي في الشرق الأوسط.