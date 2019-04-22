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هاشتاج #اعمل_الصح_نازلين_لمصر يتصدر "تويتر" فى اليوم الثالث للاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:52 م
هاشتاج #اعمل_الصح_نازلين_لمصر يتصدر "تويتر" فى اليوم الثالث للاستفتاء هاشتاج #اعمل_الصح_نازلين_لمصر
كتب محمد عبد العظيم
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قبل ساعات من إغلاق باب التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى اليوم الثالث من الأيام المخصصة وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، تصدر هاشتاج "اعمل الصح نازلين لمصر"، قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، لحث من لم يشارك فى هذا الحدث الوطنى بالنزول والمشاركة.

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وأكد المشاركون فى الهاشتاج، فشل الدعوات التى أطلقها الجماعة الإرهابية من أجل مقاطعة الاستفتاء، فى ظل الإقبال الكبير من جموع المصرين على لجان الاستفتاء للمشاركة والتصويت، مطالبين من لم يشارك بضرورة النزول والمشاركة.

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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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