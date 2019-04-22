ننشر أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والمرأة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية والمرأة والرواد، خلال انعقاد الدورة 173 لمجلس أكاديمية البحث العلمى اليوم الإثنين.
والأسماء كالتالى:-
جوائز النيل:
عددها جائزتان، وقيمة الجائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .
أولاً: جائزة العلوم:
ـ الدكتور / جمال الدين إبراهيم محمد أبو السرور أستاذ متفرغ بكلية الطـب جامعة الأزهر.
ثانياً: جائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة:
ـ الدكتور / نبيل عبد الباسط إبراهيم سليم أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحـوث
جوائز الدولة التقديرية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018
جوائز الدولة التقديرية: عددها عشر جوائز ، خمس فى العلوم وخمس فى العلوم التكنولوجية المتقدمة وقيمة الجائزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية وشهادة من الأكاديمية .
جوائز العــلوم : ( خمس جوائز )
أولاً : فى العلوم الأســــاسية :
ـ الدكتور / محمد لبيب راغب سالم أستاذ بكلية العلــــــوم ـ جامعة طنطـــــــــــا
ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :
ـ تم حجب الجائزة
ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :
ـ الدكتور / طارق عبد المنعم معين الديسطى أستاذ متفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة
رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :
ـ الدكتور / صلاح صبرى أحمد عٌبيـه مدير مركز الفوتونيات والمواد الذكية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية:
الدكتورة / إيمان محمد حسين خضر أستاذ متفرغ بكلية الطـب ـ جامعة أسيوط
جوائز العلــوم التكنولوجية المتقدمة: ( خمس جوائز )
أولاً : فى العلوم الأســــاسية :
ـ الدكتور / محمود محمد محمد النحاس أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس
ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :
ـ تم حجب الجائزة
ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة :
ـ الدكتورة / رجاء طه أحمد منصور مديرة المركز المصرى لأطفال الأنابيب
رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :
ـ تم حجب الجائزة
خامساً : الجائزة الخامسة : فى العلوم الطبية :
ـ الدكتورة / مها سعد على زكى محمود أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث
الفائزين بجوائز الدولة للتفــوق
فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018
جوائز الدولة للتفـوق : عددها سبع جوائز ، جائزة واحدة فى كل من : العلوم الأساسـية ، العلوم الزراعـية ، العلوم الطبية ، العلوم الهندسية ، وثلاث جوائز فى العلوم التكنولوجـية المتقدمـة ، قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية .
أولاً : جائزة العلوم الأساسية :
ـ الدكتور / خالد سعد على مخيمر أستاذ بكلية العلوم ( بنين ) ـ جامعة الأزهر
ثانياً : جائزة العلوم الزراعـية :
ـ الدكتور / صبرى محمد نسيم شاهـين أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة كفر الشيخ
ثالثاً : جائزة العلوم الطبيــــــــة :
ـ الدكتور / أحمد إبراهيم على السـقا
أستاذ بكلية الطب ـ جامعة قناة السويس
رابعاً : جائزة العلوم الهندسـيـة :
ـ الدكتور / محمد عبد العزيز مهلل عرابى أستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة أسـوان
خامساً :جوائز العلوم التكنولوجية المتقدمة : ( ثلاث جوائز )
1 ـ الدكتور / أحمد جمعه أحمد رضوان أستاذ بجامعة النيل الأهلية
2 ـ الدكتور / مدحت أحمد عبد الخالق أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث
3 ـ الأستاذ الدكتور / إبراهيم محمد الشربينى عبد الحليم أستاذ بمركز أبحاث علوم المـواد ـ مدينة زويل
الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية
فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2018
جوائز الدولة التشجيعية : عددها أربعون جائزة ، 32 جائزة فى مجال العلــوم و8 جوائز فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة ، قيمة الجائزة خمسون ألف جنيه وشهادة من الأكاديمية .
أولاً : فى مجال العلوم الأســـاسية :
• جائزة العلوم الفيزيقية :
ـ الدكتور / محمد شعبان سعيد فاضل أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة بنى سويف
• جائزة العلوم الجيولوجية :
ـ الدكتور / هيثم سيد أحمد عبد الحكيم العطفى
أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة المنصورة
• جوائز العلوم الكيميائية : ( ثلاث جوائز )
1 ـ الدكتور / أحمد مصطفى منصور أحمد أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة القاهرة
2 ـ الدكتور / محمد خيرى محمد أبو العلا مدرس بكلية العلوم ـ جامعة سـوهاج
3 ـ الدكتور / إسماعيل عبد الشافى عبد الحميد عبد الواحد
أستاذ بكلية العلوم ـ ىجامعة القاهـــــــــــرة
• جوائز العلوم البيولوجيـــــــة : ( ثلاث جوائز )
1 ـ الجائزة الأولى :
ـ الدكتور / محمد أحمد عبد الفتاح العيسوى
أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة طنطــــــا
2 ـ الجائزة الثانية :
ـ الدكتورة / هبه إبراهيم محمد إبراهيم
أستاذ مساعد بكلية التربية ـ جامعة عين شمس
3 ـ الجائزة الثالثة :
مناصفة بين كل من :
ـ الدكتور / أحمد على أحمــــــــــــــــــد عــــــــلام
أستاذ مساعد بكلية العلوم ـ جامعة بنى سويف
ـ والدكتور / رومانى نبيه نصيف أبسخرون
مدرس بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد
• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الأساسية :
الجائزة الأولى ـ الدكتور / محمد عادل على حسن
باحث بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية
الجائزة الثانية ـ مناصفة بين كل من
ـ الدكتور / نور فتحى شحاته عطية مدرس بالمعهد القومى للقياس والمعايـرة
ـ والدكتور / محرز السيد السيد النجار باحث بالمركز القومى للبحـوث
ثانياً : مجال العلوم الزراعـــــــية :
• جوائز العلوم : ( ثمان جوائز )
1 ـ الدكتور / محمود محمد إبراهيم العجوانــــــــى أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق
2 ـ الدكتور / محمود عبد الحميد عمران داود مدرس بكلية الزراعة ـ جامعة كفر الشيخ
3 ـ الدكتور / محمد عزت محمد عبد الحق الهوينى مدرس بكلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق
4 ـ الدكتور / أحمد زكى محمود أحمد بلبـــوله أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة
5 ـ الدكتور / ياسر سعد الدين إبراهيم محمود مدرس بكلية الطب البيطـرى ـ جامعة الزقازيق
6 ـ الدكتورة / رشـــا محمد رضا محمد عطية أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة الزقازيق
7 ـ الدكتورة / يسرا أحمد سلطان عبد الرحمن أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة الإسكندريــــــــــة
8 ـ الدكتور / محمود عبد الحميد محمد إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة
•جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية :
1 ـ الدكتور / أسامة محمد مصطفى درويش باحث بالمركز القومى للبحوث
2 ـ تم حجب الجائزة
ثالثاً : مجال العلوم الطبيــــــــة :
جوائز العلوم : ( سبع جوائز )
1 ـ الدكتورة / منى محمد أحمد عبد المطلب أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة عين شمس
2 ـ الدكتورة / رحاب نبيل محمد شما أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة القاهــــــــــرة
3 ـ الدكتور / محمد حسانى بربــرى عبد الله مدرس بالمعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة
4 ـ الدكتور / عبد الباسط أحمد عبد المجيد أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة
5 ـ الدكتورة / عائشة محمود عبد العزيز الشرقاوى أستاذ مساعد بكلية الطـــــــب ـ جامعة القاهــــرة
6 ـ الدكتورة / إيمان إبراهيم صالح القمــــرى أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندرية
7 ـ الدكتورة / إيمان عمر محمد شــريف أستاذ مساعد بكلية الطـــــــب ـ جامعة المنصورة
• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الطبية :
1 ـ الدكتور / محمد عبد الحميد السيد السقا باحث بالمركز القومى للبحـوث
2 ـ الدكتور / عمرو مصطفى محمد عبد العزيز الحويط مدرس بكلية الصيدلة ـ جامعة الإسكندريــــــــة
رابعاً :مجال العلوم الهندســـــيـة :
• جــــوائز العــــــلوم : ( ثمان جوائز )
1 ـ الدكتور / ياسر محمد صبرى جاد أبو المجد مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة عين شمس
2 ـ الدكتور / ضياء الدين عبد الستار على منصور أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة طنطا
3 ـ الدكتور / محمد الحسينى إبراهيم الخولى مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات ـ جامعة المنصورة
4 ـ الدكتور / أحمد عبد القادر شحاتة عسقلانى مدرس بكلية التعليم الصناعى ـ جامعة سوهاج
5 ـ الدكتور / خالد حربى محمد عبد العال على أستاذ مساعد بكلية الهندس ـ جامعة المنيا
6 ـ الدكتور / محمد حسين عبد الرازق أحمــــــد مدرس بكلية العلوم ـ جامعة عين شمس
7 ـ الأستاذة الدكتورة / نهال فايز فهمى جمعه عريض أستاذ بكلية الهندســـــــة ـ جامعة المنصورة
8 ـ الدكتور / محمد عبد الجيد أحمد إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الهندسة ـ جامعة طنطــا
• جائزتا العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية :
1 ـ الدكتور / محمد عاطف السيد عبد العال مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة أسيوط
2 ـ الدكتور / عماد سعيد محمد حسن مدرس بكلية الهندسة ـ جامعة المنوفية
الفائزين بجوائز الرواد فى العلوم
لعام 2018
جوائز الـــــرواد : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه .
أولاً : فى العلوم الأســــــاسية :
ـ الأستاذ الدكتور /محمد عادل أحمد محمد يحيى أستاذ متفرغ بكلية العلوم ـ جامعة عين شمس
ثانياً : فى العلوم الزراعـــية :
ـ الأستاذ الدكتور / محسن محمود شكرى رضوان أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث
ثالثاً :فى العلوم الطبيـــــة : ـ الأستاذ الدكتور / محمد محمود على سيد البتانونى أستاذ متفرغ بكلية الطب ـ جامعة القاهــــــــرة
رابعاً :فى العلوم الهندســـيـة :
ـ الأستاذ الدكتور / إسماعيل ســـــــراج الدين المدير السابق لمكتبة الإسكندرية
أسماء الفائزات بجوائز المــــرأة التقديرية لعام 2018
جوائز المرأة التقديرية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه .
أولاً : فى مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة : ـ الأستاذة الدكتورة / وفاء عبد الحميد علوان العراقى أستاذ بكلية الثروة السمكية ـ جامعة الزقازيق
ثانياً : فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية:
الأستاذة الدكتورة / عايدة محمد عبد الستار محمد العزونى أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومى للبحوث
ثالثاً : فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :
ـ الأستاذة الدكتورة / شكيناز طه عبد الله الشـــــــــــلــتاوى أستاذ متفرغ بكلية الهندسة ـ جامعة القاهرة
رابعاً : فى مجال العلوم الاجتماعية:
ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى محمد عبد المجيد إبراهيم أستاذ متفرغ بكلية الإعلام ـ جامعة القاهرة
أسماء الفائزات بجوائز المــــرأة التشجيعية لعام 2018
جوائز المرأة التشجيعية : عددها أربعة جوائز ، وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه .
أولاً : فى مجال الزراعة والعلوم الغذائيــة :
ـ الدكتورة / مروة فوزى المتولى أحمد أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى ـ جامعة المنصورة
ثانياً : فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية:
ـ الأستاذة الدكتورة / دعاء أحمد غريب أحمد أستاذ بكلية العلوم ـ جامعة الإسكندرية
ثالثاً : فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية :
ـ الدكتورة / شيماء حسن محمد محمد الحـداد أستاذ باحث مساعد بمركز بحوث وتطوير الفلزات
رابعاً : فى مجال العلوم الاجتماعية:
ـ تم حجـــب الجائزة
بيان بأسماء الفائزين بجوائز شباب الباحثين الأفارقة فى العلوم لعام 2019
عددها ثلاثة جوائز ، وقيمة كل جائزة خمسة عشر ألف دولار أمريكى .
First Field : Agriculture and Food Sciences
Dr. Achille Ephrem Assogbadjo Researcr-Laboratory of Applied Ecology -University of Abomey-Colavi (UAC)
Beninese .
Second Field : Health and Pharmaceutical Sciences
Dr. Aletta Elisabeth Schutte President of International Society of Hypertension South African .
Third Field : Water , Energy and Environmental Sciences
Dr. Faycal Ammar Djeffal- Professor-university of Batna 2,Algeria
Algeria
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة