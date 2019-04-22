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نقيب الفلاحين يدعو المواطنين للمشاركة فى أخر أيام الاستفتاء على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:53 ص
نقيب الفلاحين يدعو المواطنين للمشاركة فى أخر أيام الاستفتاء على الدستور حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين
كتب عز النوبى
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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن اليوم الإثنين هو أخر أيام الاستفتاء فى الداخل طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر لكل المصريين الذين شاركوا فى عملية الاستفتاء سواء بإبداء الرأى أو الإشراف علي عمليه الاستفتاء أو حراسة وتأمين مقرات الاستفتاء، معربا عن فخره بالملحمة الرائعة للمشاركة الكبيرة من الفلاحين فى اليوم الأول والثانى.
 
وأضاف أبوصدام أن الإقبال الكبير من المصريين وخاصة الفلاحين على عملية الاستفتاء أكد على وعى المصريين وأحبط كل مخططات الإعداء للنيل من عزيمتهم وأعطى الثقه للمستثمرين وضرب أروع الأمثلة فى إخلاص المواطنين للوطن وإيثار المصلحة العامة.
 
وأشار  حسين إلى أن الفلاحين أكثر الفئات مشاركة في استفتاء التعديلات حبا للوطن، داعيا كل من منعته ظروفه في المشاركه يومى السبت والأحد إلى النزول والمشاركه اليوم الإثنين.
 
وأوضح أبوصدام أن الانتصار فى معركة التعديلات الدستورية كسر ظهر المتآمرين وفرق شملهم ومنح الثقه والاطمئنان لكل المصريين الشرفاء، متوقعا أن تكون نهاية الاستفتاء هي البداية الحقيقية للتنمية الشاملة، وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى المجال الزراعى.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 

 

 


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