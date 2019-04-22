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نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف فى محافظتى الشرقية وأسوان

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:42 م
نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف فى محافظتى الشرقية وأسوان نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف
الشرقية- فتحية الديب
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نقل مرفق إسعاف الشرقية، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد على، رئيس مرفق إسعاف الشرقية، المواطنة" معوزة مصطفي السيد"، البالغة من العمر 100 سنة، من منزلها بمركز صان الحجر إلى لجنة الاقتراع بالمدرسة الإعدادية بصان، لرغبتها فى التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

كما حرصت سيدة مسنة تجاوزت سن السبعين بمحافظة أسوان، على لحاق الساعات الأخيرة قبل انتهاء عملية التصويت على تعديل بعض مواد الدستور، والإدلاء بصوتها بعد أن شاركت فى الاستفتاء بواسطة سيارة إسعاف.

وكان بلاغا، وصل إلى صبرى عوض، مشرف إسعاف محافظة أسوان، ببلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تطلب فيه "سيدة سلامه على" البالغة من العمر 73 سنة، سيارة إسعاف لنقلها إلى لجنة الاستفتاء.

وبالعرض على الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، وجه بسرعة توفير سيارة إسعاف للسيدة المسنة المصابة بأمراض الشيخوخة لنقلها من مقر إقامتها بمنطقة المحمودية وحتى لجنتها الانتخابية بقصر ثقافة أسوان.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها  23 لجنة عامة  11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية  بجنوب وشمال الشرقية ، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (1)
 
نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (2)
 
نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (3)
نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (3)

 

نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (4)
نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (4)

 

نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (5)
نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (5)

 

نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (6)
نقل مسنتين للتصويت على الاستفتاء بالإسعاف (6)

 


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