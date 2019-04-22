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نائب محافظ القليوبية: الشعب المصرى البطل الحقيقي

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:47 م
نائب محافظ القليوبية: الشعب المصرى البطل الحقيقي الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
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تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، لجان كفر شكر بمدارس كفر تصفا الإعدادية بنات ومدرسة محمد جمال الابتدائية، حيث استقبل المواطنون نائب المحافظ بالتصفيق وهتافات "تحيا مصر" وسط إقبال متزايد من الناخبين على اللجان قبيل غلقها خلال النصف ساعة المقبلة.

 وقالت إيمان للناخبين، أمام اللجان، إن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى فى الاستفتاء، حيث رفض الناخبون الشرفاء دعاوى طيور الظلام وخرجوا فى الطوابير الطويلة من الشباب والمرأة والمسنين لضرب أروع الأمثال فى حماية الوطن من خلال صناديق الاقتراع.

 وأضافت أن مشهد طوابير السيدات امام اللجان ضرب أروع الأمثال فى كفاح المرأة المصرية من اجل رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته، مشيرا إلى أن المحافظة سجلت أكبر نسبة إقبال من قبل المرأة المصرية الواعية بحقوقها وواجباتها نحو وطنها.

 وكانت قد فتحت، لجان الانتخابات للاستفتاء على التعديلات الدستورية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث بلغ عدد المقرات الانتخابية 546 لجنة و664 لجنة فرعية، تستعد لاستقبال 3016521 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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