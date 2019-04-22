موجز أخبار 6.. إقبال كثيف على لجان الاستفتاء بمختلف محافظات الجمهورية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية إقبالا كبيرا، خلال الساعات الماضية، فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة بعد مشاركة فعالة من مختلف الفئات، خاصة الشباب والمرأة والعمال، وجموع كبيرة من الموظفين، الذين يتزامن خروجهم فى الفترة من الثانية حتى الرابعة بعد الظهر.

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شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية إقبالا كبيرا، خلال الساعات الماضية، فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة بعد مشاركة فعالة من مختلف الفئات، خاصة الشباب والمرأة والعمال، وجموع كبيرة من الموظفين، الذين يتزامن خروجهم فى الفترة من الثانية حتى الرابعة بعد الظهر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برئاسة سوياتا مايجا.

حرص مصابو هيئة الشرطة على المشاركة بواجبهم الوطنى فى العرس الديمقراطى بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

انتفض عمال بناء ملاعب كأس العالم في قطر فى وجه ممارسات الحكومة القطرية وتنظيم الحمدين، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان وعدم تقاضى الرواتب وسوء الأحوال المعيشية وغياب الرعاية الصحية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الانحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا ، عن ورقة تطبيق الغرامة بالنسبة لمن لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء غير صحيح.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، رئيس مجلس النواب القبرصى، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن التعديلات الدستورية ستكون نافذة عقب اعلان نتيجة الاستفتاء ، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى للهيئة لاستعراض سير اليوم الثالث والأخير لعملية الاستفتاء ، أن نتيجة الاستفتاء لا تستلزم نسبة معينة من المشاركة وإنما يتم حسابها بالأصوات الصحيحة المشاركة.

تشهد سماء مصر والمنطقة العربية وصول شهب القيثاريات لذروة تساقطها هذا العام من منتصف ليل اليوم الإثنين وحتى الساعات قبل شروق شمس اليوم الثلاثاء 23 أبريل.

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، الموافق 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

نجح رجال الأمن المكلفين بتأمين لجنة 23 بمدرسة نبيل الوقاد، فى النزهة، من القبض على "عمرو محمود محمد مرسي" 45 سنة، بدون عمل، وذلك أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء والاحتفاظ ببطاقة إبداء الرأي، ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لإفشال وإفساد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

أكدت وزارة المالية اليوم الاثنين أنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، حيث تعمل الوزارة والحكومة علي ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%.

حرص نجوم الفن على المشاركة بقوة والادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019 وذلك على مدار يومين وحتي منتصف نهار اليوم الثالث للتصويت والذي ينتهي مساء اليوم الاثنين، وشهدت الساعات الماضية حضور قوى من النجوم الذين حرصوا على تلبية النداء الوطنى والنزول الى لجان الاقتراع بل وشجعوا المواطنين على النزول والمشاركة مؤكدين أن ذلك يعد واجب وطنى تجاه أى شخص، ومازال الفنانون يتوافدون على لجانهم للتصويت قبل انتهاء اليوم.

أولى تلك الحالات كانت فى الوراق فلم يمنعها مرضها عن تلبية نداء الوطن، قعيدة على كرسى متحرك وتستعين بحفيدتها،إنها السيدة زينب محمد من أهالى الوراق التى حرصت على أن تشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الثالث ، على الرغم من أنها تبلغ من العمر 70 عاما، مؤكدة أنها خرجت اليوم من منزلها من أجل الوطن والاستقرار.

من وقت لآخر تختلف "بورصة" الأهلي الكروية بصعود أسهم لاعبين وتراجع البعض الآخر، خاصة أن نتائج المارد الأحمر غير مُستقرة محلياً وأفريقياً بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، البورصة الأهلاوية شهدت عملية تغيير واضحة نرصدها فى التقرير التالى..