مقتل عاملة إغاثة بريطانية على أيدى مسلحين بولاية كادونا

أبوجا /أ ش أ/

أكد متحدث باسم الشرطة بولاية كادونا فى نيجيريا، اليوم الإثنين، مصرع عاملة إغاثة ومواطن نيجيرى بعد تعرضهما مؤخرا للاختطاف على أيدى عناصر مسلحة مجهولة .

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية عن المتحدث قوله " إن المسلحين قتلوا السائحة البريطانية - فاى مونى 29 عاما - التى تعمل خبيرة اتصالات لصالح منظمة " فيالق الرحمة " الانسانية ، علاوة على مقتل مواطن نيجيرى ، لم يكشف عن هويته ، وذلك بعد اختطافهما يوم الجمعة الماضى اثناء جولة لوفد سياحى يضم 12 شخصا فى قلعة ( كوجورو) الواقعة شمال وسط نيجيريا .

ولم تتوافر - حتى الان - أية معلومات عن أسباب مقتل عاملة الإغاثة البريطانية التى تقيم فى نيجيريا منذ نحو عامين .