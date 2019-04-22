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الإثنين، 22 أبريل 2019 10:19 م
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مقتل عاملة إغاثة بريطانية على أيدى مسلحين بولاية كادونا

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:54 م
مقتل عاملة إغاثة بريطانية على أيدى مسلحين بولاية كادونا عناصر من الجيش النيجيرى
أبوجا /أ ش أ/
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أكد متحدث باسم الشرطة بولاية كادونا فى نيجيريا، اليوم الإثنين، مصرع عاملة إغاثة ومواطن نيجيرى بعد تعرضهما مؤخرا للاختطاف على أيدى عناصر مسلحة مجهولة .

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الامريكية عن المتحدث قوله " إن المسلحين قتلوا السائحة البريطانية - فاى مونى 29 عاما - التى تعمل خبيرة اتصالات لصالح منظمة " فيالق الرحمة " الانسانية ، علاوة على مقتل مواطن نيجيرى ، لم يكشف عن هويته ، وذلك بعد اختطافهما يوم الجمعة الماضى اثناء جولة لوفد سياحى يضم 12 شخصا فى قلعة ( كوجورو) الواقعة شمال وسط نيجيريا .

ولم تتوافر - حتى الان - أية معلومات عن أسباب مقتل عاملة الإغاثة البريطانية التى تقيم فى نيجيريا منذ نحو عامين .

 


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