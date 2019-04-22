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مع مصر لآخر العمر.. مواطنون على كراسى متحركة أمام لجان الاستفتاء بالقاهرة

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:05 ص
مع مصر لآخر العمر.. مواطنون على كراسى متحركة أمام لجان الاستفتاء بالقاهرة طابور المواطنين
كتب محمود عبد الراضي
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في مشهد ملفت للانتباه، شهد محيط إحدى اللجان بالقاهرة طابور من الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة، حيث اصطفوا في طوابير تمهيداً للإدلاء بأصواتهم.
 
وظهر مجموعة من الشباب خلف الكراسي المتحركة يساعدون كبار السن في الوصول للجان الخاصة بهم.
 
وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 

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