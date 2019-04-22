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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:15 م
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مصرع 5 أشخاص فى انهيار مبنيين جراء زلزال شمال الفلبين

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:10 م
مصرع 5 أشخاص فى انهيار مبنيين جراء زلزال شمال الفلبين أضرار زلزال الفلبين ـ صورة أرشيفية
مانيلا(أ ش أ)
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لقى 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء انهيار مبنيين على الأقل، نتيجة زلزال قوى ضرب شمال الفلبين.

وقالت حاكمة المقاطعة ليليا بينيدا، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إنه تم انتشال 3 جثث من تحت أنقاض مبنى فى مدينة بوراك، بينما توفى طفل فى انهيار مبنى فى مدينة لوباو، مضيفة أن الزلزال تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى، مما عرقل تحركات رجال الإنقاذ .

وكان المعهد الأمريكى للجيولوجيا قد أعلن فى وقت سابق، أن زلزالا بقوة 6.3 على مقياس ريختر ضرب الفلبين، حيث اهتزت مبان فى العاصمة مانيلا.

وتقع الفلبين على منطقة الحزام النارى المعرضة لنشاطات زلزالية قوية فى المحيط الهادئ، والذى يمتد من اليابان، مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

 


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