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الإثنين، 22 أبريل 2019 03:58 ص
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مصرع 14 شخصًا على الأقل وإصابة 5 آخريت فى انهيار أرضى بكولومبيا

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:03 ص
مصرع 14 شخصًا على الأقل وإصابة 5 آخريت فى انهيار أرضى بكولومبيا انهيار أرضى
أ ش أ
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لقى ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون جراء انهيار أرضى بمحافظة "كوكا" جنوب غربى كولومبيا.

ونقلت شبك يورونيوز عن الوكالة الكولومبية للإغاثة من الكوارث قولها فى بيان اليوم الأحد إن الانهيار الأرضي، الناجم عن الأمطار الغزيرة، وقع فى وقت سابق اليوم وإنه تم نقل المصابين الخمسة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم من الإصابات التى لحقت بهم، كما أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، لافتة إلى أن ما لا يقل عن ثمانية منازل قد تضررت، كما قطع الانهيار الأرضى جزءًا من طريق سريع.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن الانهيارات الأرضية تعد شائعة فى كولومبيا، لاسيما خلال موسم الأمطار وفى المناطق التى يتم فيها بناء مساكن بصورة غير رسمية وتكون غير مستقرة والمناطق التى تشيد فيها طرق ضيقة على سفوح جبال "أنديز"، كما أنه من المتوقع زيادة عدد ضحايا الانهيار الأرضى فى ظل استمرار عمليات الإنقاذ.


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