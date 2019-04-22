مصرع مواطنين وضبط 10 آخرين فى مشاجرة بسبب لعب العصا بمولد الفارسية بإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

لقي مواطنان مصرعهما في مشاجرة بين عائلتين بقرية الفارسية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتم ضبط 10 مواطنين، لخلافات حول لعب العصا في مولد الفارسية.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بمصرع مواطنين من عائلة الغوالب بطلقات خرطوش وهما كل من "عبد الرضي. ع. ر" 45 سنة مزارع، و"أبو الفضل. س. ع" 45 سنة مزارع، وذلك لوقوع مشادات بينهما وأبناء عائلة الفراجات تطورت لمشاجرة أدت لمصرعهما.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إسنا الي موقع الحادث وتم ضبط 10 مواطنين من عائلة الفراجات، ونقل جثماني المتوفين إلي مشرحة مستشفى إسنا المركزي لعرضهما علي الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم وجاري ضبط المتهمين الهاربين في الواقعة.