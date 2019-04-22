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مسيرة لطلاب المعاهد العليا أمام التعليم العالى للمشاركة فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:30 م
مسيرة لطلاب المعاهد العليا أمام التعليم العالى للمشاركة فى الاستفتاء جانب من مسيرة إلى وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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نظم العشرات من طلاب المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مسيرة إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشارع القصر العينى، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورفع الطلاب لافتات مكتوب عليها أسماء المعاهد والكليات التابعين لها، ويقوم بعض الطلاب وأفراد الشرطة بتنظيم عملية المرور بالشارع.  

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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