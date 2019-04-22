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مستشار النمسا يؤكد رفضه لأى ممارسات عنصرية ضد الأجانب

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:56 م
مستشار النمسا يؤكد رفضه لأى ممارسات عنصرية ضد الأجانب مستشار النمسا سباستيان كورتس
أ ش أ
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أكد مستشار النمسا سباستيان كورتس، رفضه لأى ممارسات عنصرية فى البلاد، تحض على كره الأجانب وتهدد استقرار المجتمع.
جاء ذلك في تعليق اليوم الاثنين من مستشار النمسا على نشر الجريدة الرسمية لحزب الحرية، المشاركة في الحكومة، لقصيدة تسخر من اللاجئين والأجانب بشكل عام في البلاد، وتصفهم بالفئران بينما تصف النمساويين بالبشر.
وقال مستشار النمسا أن القصيدة "مثيرة للاشمئزاز"، مطالبا بالاعتذار من قيادات الحزب عن نشرها.
من جانبها، اعتبرت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي باميلا فاجنر، أن نشر مثل هذه القصيدة أمر مخزي وقاتل للتفاعل والاندماج بين مكونات المجتمع النمساوي من المواطنين والأجانب.
وقالت إن نشر هذه القصيدة العنصرية يذكرها بالدعاية النازية البغيضة، والتي قادت إلى حرب عالمية فقد فيها الملايين أرواحهم.
يذكر أن القصيدة نشرت في صحيفة حزب الحرية الرسمية في محافظة النمسا العليا، بمناسبة احتفال البلاد بعيد القيامة، حيث سخرت من تعدد الثقافات واللغات الذي طرأ على المجتمع النمساوي، وشبهت توافد اللاجئين على النمسا بهجوم الفئران.


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