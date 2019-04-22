واعتبر الوزير اليمني - في تصريح صحفي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - هذه الجريمة تأكيدا على تحمل الميليشيات الإنقلابية مسؤولية تدهور الوضع الانساني في المناطق غير المحررة، مؤكداً أن هذه الاجراءات الإرهابية تتنافى مع كل اخلاقيات العمل الانساني ومبادئ الأمم المتحدة .



وطالب فتح بهذا الصدد، وكيل الامين العام للامم المتحده للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحده في اليمن، ليزا غراندي التدخل العاجل والضغط على الميليشيات للافراج عن الشاحنات الإغاثية والقاطرات المحملة بالوقود، والعمل على ضمان وصولها الى الوجهة المخصصة لها بأسرع وقت ممكن .



كما طالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإنقلابية بحق الأعمال الإنسانية وتجريمها بوصفها أعمال إرهابية، وممارسة المزيد من الضغط لوقف هذه الجرائم واتخاذ تدابير احتياطية تكفل وصول المساعدات والمواد الاغاثية الى مستحقيها والحيلولة دون احتجازها ونهبها من قبل المليشيات الانقلابية.