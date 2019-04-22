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مدحت شلبى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:55 م
مدحت شلبى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مدحت شلبي يدلي بصوته علي التعديلات الدستورية الجديدة
كتبت أمنية الموجى ـ تصوير حسام عاطف
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أدلي المعلق الرياضى مدحت شلبي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمدرسة سيزانبراوى بالتجمع الخامس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 
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