محافظ الإسكندرية: غرفة العمليات تتابع أعمال الفرز فى جميع الأحياء

الإسكندرية - جاكلين منير

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن أعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، يتابعون عملية الفرز بأنحاء المحافظة من خلال الغرفة والمتصلة بعدة غرف فرعية بالأحياء والمديريات.

وأشار محافظ الاسكندرية إلى أنه تم غلق صناديق الإقتراع على الاستفتاء من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية فى اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وأوضح أنه عقب انتهاء عملية التصويت وغلق صناديق الاقتراع، بدأت جميع اللجان فى عملية الفرز.

وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الثالث على التوالي للاستفتاء بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موضحاً أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الإسكندرية قد شهد حرص وإقبال متزايد من قبل الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم فى خلال الأيام الثلاث لعملية الاستفتاء.

وأكد أن غرفة العمليات مستمرة فى انعقادها حتى الانتهاء من عملية الفرز باللجان الفرعية والعامة.