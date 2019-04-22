محافظ الإسكندرية: التواجد بكثافة أمام لجان الاستفتاء أثبت وعى الشعب المصرى

كما أكد محافظ الإسكندرية، على استمرار انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة لحين الانتهاء من أعمال الفرز.

وتفقد محافظ الاسكندرية، مساء اليوم، لجان الاستفتاء، بحضور الدكتور وليد عبد العزيز مستشار المحافظ والنائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز ، و تفقد لجان غرب ووسط وشرق الإسكندرية ، حيث شملت الجولة المرور على لجان مدارس أبي الدرداء الابتدائية بمنطقة أبي الدرداء ، ومدرسة أحمس الثانوية التجارية بنين باللبان غرب المدينة ، ومدرسة الشهيد سيد درويش الابتدائية الرسمية بوسط الإسكندرية ، ومعهد سموحة النموذجي الأزهري بنين ومعهد فتيات سموحة النموذجي الأزهري ، ومركز شباب سموحة ، ومدرسة الشهيد محمود سامي عبد الرحمن فتحي الإعدادية بنين ، ومدرسة سموحة الفنية المتقدمة ، ومدرسة السيد محمد كريم القومية شرق الإسكندرية.





