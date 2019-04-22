محافظو الوادى الجديد وأسوان والسويس وبورسعيد والقليوبية يتفقدون اللجان

القليوبية- إبراهيم سالم و اسوان – عبد الله صلاح و ندى سليم

استكمل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولته التفقدية خلال اليوم الثالث لعملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ، وذلك لمتابعة سير العمل بكافة اللجان بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد اللجان بقري مركز الخارجة وهي لجان قري صنعاء وقرية بولاق وقري ناصر الثورة وقري شرق بولاق وقريه بورسعيد ، حيث أطمأن علي توافر كافة التيسيرات أمام المواطنين والتأكد من عدم وجود أي معوقات بأي من اللجان.

وخلال جولته التقى الزملوط مع المواطنين المشاركين أمام اللجان الذين أعربوا عن سعادتهم بمشاركتهم رافعين أعلام مصر مرددين الهتافات الوطنية "تحيا مصر".

وأشاد المحافظ، بروح الإصرار لدي المواطنين في حرصهم على المشاركة واستخدام حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في شتي المجالات وتحقيق الاستقرار والأمان للوطن.

كما ترأست حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، أعمال غرفة العمليات الفرعية بمركز الداخلة وذلك لمتابعة الموقف التصويتي وسير العمل بلجان المركز المختلفة في ثالث أيام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

أعقبتها بجولة تفقدية للجان قري الراشدة والقلمون، حيث أشادت بالمشاركة من أهالي اللجنتين ووجهت بتيسير إجراءات التصويت وتنظيمها لتوفير وقت وجهد المواطنين.

كما شددت على توفير كافة الخدمات امام وداخل اللجان من مظلات ومياه للشرب مع إرتفاع درجات الحرارة.

و من جهة أخرى، قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة سير العمل لجان الاستفتاء وسط حشد كبير من أهالي القطاع الريفي بمحافظة السويس، أمام لجان المركز الطبي شروق ولجان مدرسة الشهيد أبوزيد الابتدائية بحي الجناين.

وقال محافظ السويس، إن الوعي الذي يتمتع به أهالي الجناين ومشاركتهم الايجابية وحضورهم إلي اللجان للتعبير عن أرائهم وحقهم الدستوري في الاستفتاء.

رافق اللواء عبد المجيد صقر، في الجولة الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة ورئيس حي الجناين والقيادات التنفيذية والأحزاب والجمعيات الأهلية وشباب السويس وممثلي المرأة وعدد غفير من أهالي القطاع الريفي.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددًا من اللجان الانتخابية بالمحافظة وسط إقبال كثيف من المواطنين وهتافات حماسية وترديد الأناشيد والأغاني الوطنية، من المواطنين المشاركين في الاستفتاء للتعبير عن فرحتهم بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة لليوم الثالث على التوالي لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتفقد محافظ بورسعيد لجان مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية ومدرسة بورسعيد التجريبية وتابع المحافظ سير العمل باللجان ومتابعة قيام المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسهولة ويسر.

وأكد "الغضبان"، فى بيان له، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ومسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وبناء مستقبل أفضل يفخر به كل مصرى مشيرًا إلى أن التصويت حق كفله الدستور لكل مواطن مصري يجب أن يحافظ عليه لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التي نتطلع إليها.

وكان محافظ بورسعيد قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام صباح اليوم لمتابعة أعمال فتح اللجان في يومها الثالث على التوالي للاستفتاء على التعديلات الدستورية بعدها انطلق لتفقد اللجان بالمحافظة وكلف الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد المحافظة بالمرور علي اللجان ومتابعتها.

وقام اللواء عادل الغضبان بزيارة مركز عمليات القوات المسلحة بمحافظة بورسعيد وذلك للاطمئنان علي سير عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتنظيم الجيد والاستعداد الجيد لتأمين الاستفتاء بالمحافظة، مؤكدًا أن ما يقوم به رجال القوات المسلحة العظماء ورجال الشرطة الأبطال ليس بجديد عليهم فهما دائمًا لهم السبق في العطاء والفداء من اجل الوطن، مؤكدًا علي أهمية المشاركة الفعالة في عملية الاستفتاء من قبل جميع طوائف الشعب.

كما واصل اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مروره الميدانى على لجان الاقتراع للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، والذى شمل عدد من اللجان بمدينتى إدفو والرديسية، رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية بإدفو والرديسية منها لجان الاستفتاء بمدارس السيدة خديجة الثانوية بنات وإدفو الإبتدائية بنين ، والرديسية الثانوية الصناعية.

كما تفقد محافظ أسوان، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وأيضاً مقر مجلس مدينة الرديسية، مشيدا بالوعي الحضارى لدى المرأة الأسوانية والذى ظهر فى احتشاد السيدات أمام معظم لجان الاقتراع فى جميع أنحاء القرى والمدن ليضربوا بذلك المثل والقدوة فى الانتماء والولاء لوطنهم وحرصهم على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

فيما حث محافظ أسوان، أثناء جولته بشوارع مدينة إدفو بتشجيع وتحفيز المواطنين، وخاصة الشباب على ضرورة النزول والمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الوطنى لإبداء رأيهم فى الاستفتاء بحرية كاملة.

و واصل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، جولاته اليوم لليوم الثالث علي التوالي، وقام بزيارة مركز ومدينة شربين وقري كفر الوكالة وكفر الأطرش والألف والعيادية والحصص ومدينة شربين، حيث تفقد لجان الاستفتاء بالمدارس والتقي بالمواطنين واطمئن علي سير العمل داخل اللجان.

وقدم شاروبيم التحية لرؤساء اللجان، علي ما يبذلونه من جهد، وعلي التعامل الطيب مع المواطنين الذين يتواجدون في اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وقال محافظ الدقهلية، أن الساعات القليلة المتبقية حتى مساء اليوم، ستشهد إقبالا ملموساً من المواطنين خاصة وان اليوم الاثنين هو الأخير في أيام الاستفتاء الثلاثة.

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الإمام محمد عبده، ومدرسة ناصر بمدينة بنها، ومدرسة كفر تصفا الابتدائية بكفر شكر، حيث شهدت اللجان إقبال كثيف من المواطنين على اللجان.

واستقبل المواطنين المحافظ ومرافقوه بالزغاريد والأغاني الوطنية و"تحيا مصر"، والتأكيد على حبهم لمصر، ومشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومناشدة باقي المواطنين على النزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي بجميع أنحاء المحافظة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.