للمرة الخامسة.. "الوطنية للانتخابات" تعلن عدم مد فترة التصويت

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أكد المستشار محمود حلمى الشريف نائب الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، للمرة الخامسة على التوالى، أنه لا صحة لما يتردد حول إصدار قرار من الهيئة بمد فترة التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لمدة ساعة أو ساعتين، مؤكدًا غلق اللجان فى تمام التاسعة مساءً مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابى بالإدلاء بصوته.

وأوضح أن عمليات الفرز ستتم داخل اللجان الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للفرز.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.