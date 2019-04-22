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كفيفة بالمنيا: شاركت بالاستفتاء علشان بحب بلدى

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:58 م
كفيفة بالمنيا: شاركت بالاستفتاء علشان بحب بلدى كفيفة بالمنيا
المنيا – فريق المحافظات
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أصرت سميرة كمال عبد النور رزق الله، من ذوى الاحتياجات الخاصة "كفيفة"، من أبناء مركز ملوى، على الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، داخل اللجنة رقم 10 بمدرسة التحرير جنوب المنيا. واصطحبها المستشار محمد حسين محمد مصطفى، رئيس اللجنة، إلى المكان المخصص للاقتراع، وأدلت بصوتها فى الاستفتاء.

وقالت "سميرة" عقب الإدلاء بصوتها: "أصريت على الحضور علشان بلدنا وعلشان الأمن والأمان والاستقرار وعلشان نحافظ على الشباب".

ويبلغ إجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 مليون و361 الف و337 ناخب بكافة مراكز المحافظة موزعين على 13 لجنة عامة و737 لجنة فرعية بإجمالى 588 مركز انتخابى بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم والوحدات المحلية والصحة والأزهر والزراعة داخل المحافظة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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