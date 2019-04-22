قيادى إخوانى سابق: إقبال المصريين على الاستفتاء أصاب الإخوان باليأس

كتب كامل كامل

قال إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إن إقبال المصريين بقوة على لجان التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصاب جماعة الإخوان بالإحباط واليأس، مضيفًا :"جاء الإقبال الشعبى على صناديق الاقتراع فى التعديلات الدستورية 2019 صادما ومحبطا لقطعان الإخوان الضالة وجاءت الحشود التلقائية من المواطنين الذين ملأهم الشعور الوطنى ولديهم إصرار أن يسجلوا موقفا تاريخيا يضاف للمواقف التاريخية للشعب المصرى".

وأضاف "إبراهيم": "الدافع لهذه الحشود هو حماية الوطن ودعم الدولة فى مواجهة تحديات داخلية وإقليمية ودولية هذه الحشود أصابت قيادات قطعان الإخوان باليأس والبؤس والسعار والهياج وكشفت زيفهم وضآلة حجمهم وتلاشى تأثير منصاتهم التى ينفقون عليها المليارات سنويًا".

وتابع:" هذه الحشود وهذا الاقبال التاريخي للشعب المصري على صناديق الاقتراع معول هدم لجدران معبد التنظيم الإرهابي وسيكون زلزال يصيب التنظيم الارهابي بالتصدع وسيفقد قطعان الإخوان ثقتهم فى القيادات التى ادمنت الكذب والتدليس ولم تحترف إلا ترويج الأكاذيب ونشر الشائعات وسينقلب السحر على الساحر مسشتهدا بقول الله تعالى : "مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ".