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قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور الأربعاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:41 م
قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور الأربعاء انقطاع المياه - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، الأربعاء المقبل، لمدة 8 ساعات، من الساعة التاسعة مساء الأربعاء المقبل، وحتى الساعة الخامسة فجر الخميس المقبل، وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور.
 
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 
 

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