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فيديو وصور.. "المصرى محدش بيهده" تدفق المشاركين بلجان الدوبارة وقصر العينى

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:49 م
فيديو وصور.. "المصرى محدش بيهده" تدفق المشاركين بلجان الدوبارة وقصر العينى الاقبال لم يتوقف
كتب تامر البطريقي
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"المصرى محدش بيهده" جملة قالها الشباب من أمام لجان الدوبارة رصدتها عدسات اليوم السابع فى الساعات الأخيرة لليوم الثالث للاستفتاء الدستورى.

التقت عدسات اليوم السابع الشباب أثناء تدفقهم فى الساعة الأخيرة لغلق صناديق الاستفتاء، وقال على "المصرى محدش بيهده والشباب نزلت لآخر لحظة موجودين عشانك يا مصر".

كما تشهد اللحظات الأخيرة للكرنفال الديمقراطى توافد الفئات العمرية بمختلف أطيافها حتى " اللحظة الأخيرة  "يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 

لجان الدوبارة وقصر العينى (1)
 

 

لجان الدوبارة وقصر العينى (2)
 

 

لجان الدوبارة وقصر العينى (3)
 

 


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