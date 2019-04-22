فيديو..مسيرة لقيادات تعليم الجيزة لدعم المشاركة فى استفتاء الدستور

شاركت صباح اليوم الاثنين، قيادات مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة الجيزة على رأسهم خالد حجازى مدير المديرية، ومحمود الفولى وكيل المديرية، وبدوى علام رئيس مجلس الأمناء والآباء بمحافظة الجيزة، وبعض القيادات الأخرى فى مسيرة لدعم وحث المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكدوا خلال المسيرة أنهم فى ملحمة تاريخية لدعم التعديلات الدستورية، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.