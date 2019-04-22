فيديو.. فرز الأصوات باللجان العامة فى استفتاء التعديلات الدستورية بالغربية

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

أغلقت اللجان الانتخابية للاستفتاء على الدستور أبوابها بمحافظة الغربية، فى التاسعة من مساء اليوم، وبدأت أعمال فرز الأصوات، حيث بدأ رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحلة، فرز أوراق الاقتراع عقب الانتهاء من فرز اللجان الفرعية بعد الانتهاء من أعمال التصويت.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.