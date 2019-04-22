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فى آخر يوم.. وزير التنمية المحلية يدعو المواطنين لاستكمال الملحمة الوطنية

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:00 ص
فى آخر يوم.. وزير التنمية المحلية يدعو المواطنين لاستكمال الملحمة الوطنية وزير التنمية المحلية خلال الإدلاء بصوته فى اليوم الأول للاستفتاء
كتب على عبد الرحمن
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دعا اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية في مناخ ديمقراطي، داعياً كافة المواطنين باستكمال النزول فى اليوم الأخير لأيام الاستفتاء وممارسة حقهم الدستورى، باعتباره واجبًا وحقًا وطنيًا أصيلا.

وأكد شعراوى، أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تعكس صورة مصر أمام العالم، وحالة الاستقرار والأمن التي تعيشها مصر الوقت الراهن، مؤكدًا أن المصريين فى الداخل والخارج رسموا ملحمة وطنية رائعة خلال أيام الاستفتاء شرفت مصر أمام العالم، وبعثت رسالة هامة للداخل والخارج.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا "أساسى واحتياطى" منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


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