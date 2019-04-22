فرز الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدمياط

دمياط – معتز الشربينى – عبده عبد البارى

بدأ روساء اللجان الانتخابية بلجنة محمد السيد بقرية النجارين التابعة لمركز فارسكور ولجنة الشهيد سامح ضياء القصبى ولجان الإشراف، فرز أوراق الاقتراع عقب إغلاق اللجان التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.