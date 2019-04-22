video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 10:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غلق باب التصويت بمدرسة فتحية بهيج فى عابدين والحاجة فايزة آخر المصوتين

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:16 م
غلق باب التصويت بمدرسة فتحية بهيج فى عابدين والحاجة فايزة آخر المصوتين
كتب على الكشوطى
إضافة تعليق
أغلق باب التصويت فى مدرسة فتحية بهيج بمنطقة عابدين، وذلك استعداد لعمليات فرز أصوات المصوتين على التعديلات الدستورية، وكانت آخر من قامت بالتصويت الحاجة فايزة عرفة والتى حضرت رغم مرضها. 


أجريت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 
236c937f-dd6e-4a2f-80b0-959609db5b0f
 

 

80243205-356d-47e4-89bb-8e4f2771edc6
 

 

bcb7bf08-8367-4fe3-b808-df70bad799b8
 

 

c21d2a89-45d7-441d-9a27-49c3ebc0aaf3

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خالد مهدى يشارك فى استفتاء التعديلات الدستورية

الوطنية للانتخابات : انتهاء التصويت على التعديلات الدستورية وبدء الفرز باللجان

التعديلات الدستورية

مسلسل زلزال

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

فرز اصوات




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة