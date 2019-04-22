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طوابير الشباب أمام قصر الدوبارة بجاردن سيتى فى ثالث أيام الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:01 ص
طوابير الشباب أمام قصر الدوبارة بجاردن سيتى فى ثالث أيام الاستفتاء جانب من الطوابير
كتب إبراهيم أحمد
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احتشد منذ قليل، عشرات الشباب أمام قصر الدوبارة بحى جاردن سيتى فى القاهرة للمشاركة فى ثالث أيام الاستفتاء على دستور مصر 2019.

وشهدت لجان قصر الدوبارة توافد عشرات المواطنين، وتنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.


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