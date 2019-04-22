طفل لمحافظ أسيوط: "أنا جاى انتخب مع بابا علشان مصر"

أسيوط ـ محمود عجمى وهيثم البدرى

استوقف طفل بقرية درنكه موكب اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أثناء تفقده اليوم الاثنين، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بقرى مراكز أسيوط والغنايم وابوتيج وصدفا؛ وذلك لمتابعة سير عملية الاستفتاء فى اليوم الثالث، وتوافد الناخبين على اللجان وسط جو احتفالى خارج اللجان تعبيرًا عن سعادتهم بالعرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد.

وقام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بالنزول من سيارته ومصافحة طفل يدعى "أحمد" ووجه المحافظ سؤالا للطفل قائلا:" احنا بنعمل ايه هنا؟.. ليرد الطفل: هنا لجنة استفتاء على الدستور.. ليسأله المحافظ مجددا :"طب انت بتعمل ايه؟".. ليرد الطفل:" أنا جاى مع والدى فى لجنة الاستفتاء بقرية درنكة ..علشان مصر"، بينما قام المحافظ بمصافحة الطفل مرددا "تحيا مصر تحيا مصر".

وتفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عددًا من اللجان بمركز أسيوط وسط اقبال كثيف من المواطنين وهتافات حماسية وترديد الأناشيد والأغانى الوطنية من المواطنين المشاركين فى الاستفتاء للتعبير عن فرحتهم بالعرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد وذلك فى إطار متابعته المستمرة لليوم الثالث على التوالى لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وزار المحافظ لجان معهد درنكة الابتدائى الأزهرى بقرية درنكه يرافقه المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة واللواء أشرف البيه رئيس مركز أسيوط وأعضاء مجلس النواب بدائرة المركز للتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه عملية الاستفتاء حتى يتمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسهولة ويسر.

كما نظم موظفى الإدارة الصحية بمدينة الغنايم فى أسيوط، اليوم الإثنين، مسيرة وجولات بمحيط اللجان الانتخابية لحث المواطنين للنزول والمشاركة فى التصويت على الاستفتاء على الدستور، خلال اليوم الثالث للاستفتاء .

وفى سياق متصل تشهد لجان قرى ومراكز أسيوط، زحاما وطوابير للسيدات وكبار السن الذين توافدوا منذ الساعات الأولى على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

كما احتشد وفد من أئمة الأوقاف بإدارات القوصية والغنايم بمحافظة أسيوط للإدلاء بأصواتهم وعلى رأسهم الشيخ حجاج صلاح مدير إدارة الأوقاف بالقوصية وأمين بيت العائلة المصرى وأعضاء ومسئولى الإدارة.

وشهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط اليوم الاثنين زحاما وتكدسا شديدا من قبل المواطنين اثناء مشاركتهم بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط تواجد أمنى مكثف.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.