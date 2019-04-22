video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نقل سيدة مسنة بسيارة الحى للإدلاء بصوتها بالاستفتاء وسط الأسكندرية

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:56 م
صور.. نقل سيدة مسنة بسيارة الحى للإدلاء بصوتها بالاستفتاء وسط الأسكندرية بعد التصويت
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
قام حى وسط الأسكندرية بنقل سيدة مسنة إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بصوتها وذلك وفقا لتعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، حيث قام الحي بالتوجه بعربة لمساعدة الحاجة سامية إبراهيم محمد 75عاما، لنقلها للإدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. 
 
IMG-20190422-WA0029
 
وكان الحاج إبراهيم عزت إبراهيم قد تواصل مع بوابة الشكاوي الحكومية علي رقم 16528 لطلب المساعدة لإيصال زوجته الحاجة سامية إبراهيم محمد 75 عام للإدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، فأصدر اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط توجيهاته لمديرة العلاقات العامة بالتوجه بعربة من الحي لمحل إقامة الحاجة زينب لتوصليها للجنتها الانتخابية وإعادتها مرة أخري إلي منزلها.
 
IMG-20190422-WA0031
 
وبالفعل توجهت محروسة محمود مديرة العلاقات العامة بالحي ومعها عبد الستار علي من إدارة الكهرباء بالحي لمنزل الحاجة زينب وتم نقلها بالفعل من داخل شقتها لمقر لجنتها بمدرسة نبوية موسي الإعدادية بشارع الفنان محمد حسن، حيث أدلت بصوتها، وتم إعادتها مرة أخري لباب منزلها.
 
IMG-20190422-WA0030
 
ومن جانب آخر نظمت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم مواكب توعوية وتشجيعية تحت شعار "انزل شارك .. قول رأيك" لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك بمشاركة من طلاب المدارس لتعميق ثقافة المشاركة الوطنية لدي الطفل المصري منذ نشأته وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.
 
وطافت أتوبيسات سياحية مكشوفة أنحاء الإسكندرية المخصصة لعملية التصويت علي الاستفتاء، معلق عليها بنرات "ملصقات" للدعوة للمشاركة في الاستفتاء، ويذاع بها أغاني وأناشيد وطنية، ومحملة بالشباب حاملي أعلام مصر، وقد لاق هذا حماسة من المجتمع السكندري.
 
ودعا محافظ الإسكندرية الشباب بتشجيع وتوعية أهالينا بأهمية المشاركة في الاستفتاء والمساهمة في خروج هذا الاستحقاق الانتخابي بالمظهر اللائق بشعبنا ودولتنا أمام العالم أجمع، كما ناشد المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم تيسير كافة التسهيلات لجميع الناخبين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لهم بكافة المقار الانتخابية.
 
 
IMG-20190422-WA0028
 

 

IMG-20190422-WA0033
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نواب عين شمس يتفقدون اللجان..واستمرار التوافد باليوم الثالث للاستفتاء

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

election




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة