صور.. نقل سيدة مسنة بسيارة الحى للإدلاء بصوتها بالاستفتاء وسط الأسكندرية

قام حى وسط الأسكندرية بنقل سيدة مسنة إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بصوتها وذلك وفقا لتعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، حيث قام الحي بالتوجه بعربة لمساعدة الحاجة سامية إبراهيم محمد 75عاما، لنقلها للإدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وكان الحاج إبراهيم عزت إبراهيم قد تواصل مع بوابة الشكاوي الحكومية علي رقم 16528 لطلب المساعدة لإيصال زوجته الحاجة سامية إبراهيم محمد 75 عام للإدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، فأصدر اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط توجيهاته لمديرة العلاقات العامة بالتوجه بعربة من الحي لمحل إقامة الحاجة زينب لتوصليها للجنتها الانتخابية وإعادتها مرة أخري إلي منزلها.
وبالفعل توجهت محروسة محمود مديرة العلاقات العامة بالحي ومعها عبد الستار علي من إدارة الكهرباء بالحي لمنزل الحاجة زينب وتم نقلها بالفعل من داخل شقتها لمقر لجنتها بمدرسة نبوية موسي الإعدادية بشارع الفنان محمد حسن، حيث أدلت بصوتها، وتم إعادتها مرة أخري لباب منزلها.
ومن جانب آخر نظمت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم مواكب توعوية وتشجيعية تحت شعار "انزل شارك .. قول رأيك" لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك بمشاركة من طلاب المدارس لتعميق ثقافة المشاركة الوطنية لدي الطفل المصري منذ نشأته وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.
وطافت أتوبيسات سياحية مكشوفة أنحاء الإسكندرية المخصصة لعملية التصويت علي الاستفتاء، معلق عليها بنرات "ملصقات" للدعوة للمشاركة في الاستفتاء، ويذاع بها أغاني وأناشيد وطنية، ومحملة بالشباب حاملي أعلام مصر، وقد لاق هذا حماسة من المجتمع السكندري.
ودعا محافظ الإسكندرية الشباب بتشجيع وتوعية أهالينا بأهمية المشاركة في الاستفتاء والمساهمة في خروج هذا الاستحقاق الانتخابي بالمظهر اللائق بشعبنا ودولتنا أمام العالم أجمع، كما ناشد المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه تم تيسير كافة التسهيلات لجميع الناخبين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير عدد من الكراسي المتحركة لهم بكافة المقار الانتخابية.
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