صور.. نقل سيدة مسنة بسيارة الحى للإدلاء بصوتها بالاستفتاء وسط الأسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قام حى وسط الأسكندرية بنقل سيدة مسنة إلى لجان الاستفتاء للإدلاء بصوتها وذلك وفقا لتعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، حيث قام الحي بالتوجه بعربة لمساعدة الحاجة سامية إبراهيم محمد 75عاما، لنقلها للإدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وكان الحاج إبراهيم عزت إبراهيم قد تواصل مع بوابة الشكاوي الحكومية علي رقم 16528 لطلب المساعدة لإيصال زوجته الحاجة سامية إبراهيم محمد 75 عام للإدلاء بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، فأصدر اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط توجيهاته لمديرة العلاقات العامة بالتوجه بعربة من الحي لمحل إقامة الحاجة زينب لتوصليها للجنتها الانتخابية وإعادتها مرة أخري إلي منزلها.

وبالفعل توجهت محروسة محمود مديرة العلاقات العامة بالحي ومعها عبد الستار علي من إدارة الكهرباء بالحي لمنزل الحاجة زينب وتم نقلها بالفعل من داخل شقتها لمقر لجنتها بمدرسة نبوية موسي الإعدادية بشارع الفنان محمد حسن، حيث أدلت بصوتها، وتم إعادتها مرة أخري لباب منزلها.