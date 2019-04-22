صور.. مواطن بالدقهلية: "معاك يا سيسى لأخر العمر"

الدقهلية - شريف الديب

نظمت إدارة المنزلة التعليمية بمحافظة الدقهلية، مسيرة لحث المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، شارك فيه عدد كبير من قيادات الإدارة، وطافت شوارع المدينة، وحمل المشاركين فيه لافتات تدعوا للنزول والتصويت.

وعلى الجانب الآخر شهدت لجان التصويت، إقبالا كبيرا من المواطنين، وحمل المواطنون لافتات مكتوب عليها "معاك يا سيسى لآخر العمر".

كما قام أعضاء قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ٣ المتكاملة لمدينتى سانت كاترين، بالأداء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واصطحب الدكتور محمود المليجى أعضاء القافلة إلى مقر (مدرسة السلام الثانوية المشتركة) حيث لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبصحبة خالد سلامة - رئيس مجلس مدينة سانت كاترين للإدلاء بأصواتهم.

وتأتى القافلة المتكاملة جسور الخير 3 فى إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات لنشر الرعاية الصحية فى ربوع الجمهورية، وطبقاً لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة.

وجدير بالذكر أن قافلة (جسور الخير 3) المتجهة إلى مدينتى سانت كاترين، ودهب بمحافظة جنوب سيناء ستباشر عملها فى الفتره من 20 حتى 24 أبريل تتضمن لفيفاً من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات جامعة المنصورة وأطباء مستشفى الطلبة الجامعى بالتعاون مع شركات سيديكو، وفاركو للأدوية، وأوكيديا للصناعات الدوائية، وذلك لتقديم الخدمة الطبية البيطرية، والبشرية، والزراعية لأهالى المنطقة بالمجان.

وصرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن المستشفيات الجامعية اتخذت عدة إجراءات خلال أيام الاستفتاء الثلاثة على التعديلات الدستورية للتيسير على المرضى ومرافقيهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وقامت المستشفيات بتوفير سيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية لنقل المرضى الراغبين بالإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم القانونية والدستورية.

كما خصصت المستشفيات وسائل نقل لمن يرغب من المرافقين للمرضى بمستشفى الأطفال للإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على الدستور، وعودتهم للمستشفيات مرة أخرى، ونقل العاملين بالمستشفيات إلى لجان التصويت وعودتهم مرة أخرى لممارسة عملهم ومتابعة المرضى.

كما قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعمل جولة تفقدية، بلجان مركز بلقاس للإطمئنان على سير عملية التصويت فى الاستفتاء، وخلال الجولة قدم الشكر للقضاة ورجال الجيش والشرطة لتفانيهم فى إخراج العرس الديموقراطى بشكل رائع.

وطالب شاروبيم المواطنين بالنزول للتصويت قائلا: "كل مواطن لازم ينزل ويشارك فى الإدلاء بصوته بحرية لأن الدولة وفرت للمواطنين كل السبل الديموقراطية للتعبير عن رأيهم ومن واجبهم وحق الدولة عليهم أن ينزلوا اللجان ويقولوا رأيهم بنزاهه".

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



مواطنو الدقهلية يحملون لافتات معاك يا سيسى



مواطنى الدقهلية يحملون لافتات معاك يا سيسى



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



لافتات لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء بالدقهلية



أتوبيسات تحمل المرضى والموظفين بجامعة المنصورة للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



أتوبيسات تحمل المرضى والموظفين بجامعة المنصورة للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



أتوبيسات تحمل المرضى والموظفين بجامعة المنصورة للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء



أتوبيسات تحمل المرضى والموظفين بجامعة المنصورة للادلاء بأصواتهم بالاستفتاء