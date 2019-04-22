صور.. مسيرة حاشدة من جامعة العريش وصحة دمياط دعما للاستفتاء

شمال سيناء - محمد حسين دمياط – عبده عبد البارى

انطلقت منذ قليل، مسيرة حاشدة لطلبة وأساتذة جامعة العريش بشمال سيناء، تدعو الأهالى للمشاركة فى الاستفتاء.

وطافت المسيرة يتقدمها الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، شوارع منطقة الضاحية المحيطة بمقر الجامعة، وتوجه وسط هتافات الطلبة مرددين عبارات وأغانى وطنية وهم يحملون علم مصر، فيما تبارت الكليات فى حمل لافتات تدعو للخروج للجان والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور.

وقال الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، إن المسيرة رسالة للعالم من على أرض سيناء، من خلالها يقول طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس كلمتهم ويثبتون للعالم كله كيف يلبون نداء الوطن ويحافظون على مقدراته وإنجازاته ومكتسباته.

وواصلت المسيرة رحلتها وصولا لمقر لجنة ملحقة المعلمين بضاحية السلام مقر تصويت المغتربين، حيث أدلى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خارج المحافظة بصوتهم.

وقاد الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الإثنين مسيرة مع قيادات مديرية الصحة فى المحافظة، فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء.

وخرجت المسيرة من مقر مديرية الصحة بشارع التحرير مرورا بكورنيش النيل وصولا لديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتورة محمد بدران، وكيل المديرية، وجميع مديرى الإدارات، وعدد من موظفى المديرية، وعشرات الممرضات للاستفتاء، وحث وتشجيع الجميع على المشاركة الفعالة فى العرس الديمقراطى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.