صور.. مديرية الإسكان بدمياط تنظم مسيرات لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

نظمت مديرية الإسكان والمرافق بدمياط مسيرة حاشدة جابت مدينة دمياط واستقرت امام لجنة مدرسة اللوزى الثانوية تحمل اعلام مصر ولافتات تحمل عبارات انزل شارك بصوتك، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل إغلاق باب التصويت بساعات محدودة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.