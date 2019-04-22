video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته بطريقة "برايل" داخل لجنته بالجيزة

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:48 م
صور.. مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته بطريقة "برايل" داخل لجنته بالجيزة مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته
كتب محمد إبراهيم - محمود العمرى
إضافة تعليق

فى لفتة رائعة، وصل المواطن أمين حمدى ويعمل مدرسا من أصحاب الهمم، إلى مقر لجنته الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية، متعكزا على شقيقه للوصول لمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية التابعة لدائرة بولاق الدكرور الجيزة.

وبرغم إعاقته البصرية دخل أمين إلى لجنته وبدوره قام رئيس اللجنة بإحضار الأدوات الخاصة بطريقة برايل، الخاصة بمتحدى الإعاقة البصرية للإدلاء برأيه ثم وضع أمين صوته داخل صندوق الاقتراع وغمس أصابعه فى الحبر الفسفورى.

وفى نفس السياق شهدت لجان مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية التابعة لدائرة بولاق الدكرور الجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة العائلات وأطفالهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (2)
مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (2)

 

مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (3)
مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (3)

 

مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (1)
مدرس كفيف يتحدى إعاقته ويدلى بصوته (1)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زيادة الإقبال على لجان الوافدين فى استفتاء تعديل الدستور بالإسكندرية.. صور

"الفرحة فرحتين".. مناسبات سعيدة للمواطنين تصادف مشاركتهم الاستفتاء على تعديل الدستور.. عروسان يدليان بصوتيهما فى دمياط.. شاب وفتاة يحتفلان بالدبلة والحبر الفسفورى معا.. وسيدة تضع مولودها أثناء التصويت.. صور

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة