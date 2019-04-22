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صور.. محافظ البحر الأحمر يتقدم مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية بمدينة سفاجا

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:21 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يتقدم مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية بمدينة سفاجا خلال المسيرة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تقدم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية بمدينة سفاجا، يرافقه اللواء محمد شعير رئيس المدينة، وبعض القيادات الأمنية. 
 
ومن جانب آخر احتشد طلاب كلية تربية الغردقة امام لجان الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمدينة الغردقة، للادلاء باصواتهم وحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء.
 
ورافق الطلاب للجان الدكتور محفوظ عبد الستار عميد الكلية، وأسامة عمارة، وكيل الكلية ورفع الطلاب الأعلام أمام اللجنة. 
 
ومن جانبه وجه المحافظ الشكر لأهالي المدينة، لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، طالبًا من جميع المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، أن يتوجهوا إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في التعديلات الدستورية من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين. 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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