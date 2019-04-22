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صور.. كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء بمصر الجديدة: بلدنا ولازم كلنا نقف جمبها

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:37 م
صور.. كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء بمصر الجديدة: بلدنا ولازم كلنا نقف جمبها كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء
كتب محمود راغب
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حرص شخص كفيف على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الطبرى بالحجاز بمصر الجديدة، حيث حضر للجنة متكأ على عصا بمساعدة أسرته، مؤكدا أنه رغم كبر سنة وأنه كفيف حرص على النزول والمشاركة فى الاستفتاء، قائلا: "بلدنا ولازم كلنا نقف جمبها" .
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء (2)
 

كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء (3)
 

كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء (4)
 

كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء (5)
 

كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء (6)
 

كفيف يدلى بصوته بالاستفتاء (1)
 
 

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