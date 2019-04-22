صور.. طوابير للسيدات ومسيرات شبابية أمام لجان الاستفتاء ببورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

توافد المئات من العاملين فى شركات ومصانع بورسعيد، على لجان الاستفتاء للتصويت على التعديلات الدستورية.

وشهد عدد كبير من لجان الاستفتاء جنوب بورسعيد، عدة طوابير أمام اللجان من الشباب والفتيات الذين حرصوا على التصويت فى الاستفتاء على التعديلات.

كما شهدت كافة اللجان بمحافظة بورسعيد، كثافة من المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية، فى اليوم الثالث للتصويت.

وظهرت المرأة بكثافة فى طوابير المواطنين المنتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء فى يومه الثالث والأخير.

كما حشد صندوق التكافل الاجتماعى المواطنين والنساء للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويبلغ من لهم حق التصويت فى محافظة بورسعيد 506 آلاف و306 ناخبين يدولون بأصواتهم أمام 101 مركز موزعين على 111 مقرا انتخابيا ولجنة فرعية، منها 32 لجنة بحى الزهور و7 بحى الشرق و16 بحى الضواحى، و11 بحى العرب و20 بحى المناخ و10 بحى الجنوب و11 بحى ببورفؤاد أول ولجنة بحى ببورفؤاد ثان بالإضافة لـ 3 لجان للوافدين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.















































































