video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. صفعة شبابية على وجه أعداء مصر فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:38 م
صور.. صفعة شبابية على وجه أعداء مصر فى الاستفتاء المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب تامر البطريقي
إضافة تعليق
وجه شباب مصر صفعة على وجه أعداء مصر بمشاركتهم الكثيفة في التصويت على التعديلات الدستورية بلجان القصر العينى وجاردن سيتى والدوبارة حيث سجلت عدسات "اليوم السابع" تواجد حشود شبابية بأعلام  مصر وهتافات "تحيا مصر".
 
المواطنون امام اللجان (1)
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
الجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
المواطنون امام اللجان (2)
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 

المواطنون امام اللجان (3)
 

المواطنون امام اللجان (4)
 

المواطنون امام اللجان (5)
 


 

المواطنون امام اللجان (7)
 

المواطنون امام اللجان (8)
 

المواطنون امام اللجان (9)
 

المواطنون امام اللجان (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إقبال كبير من الشباب على لجان الاستفتاء بالاسكندرية

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

Elections




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة