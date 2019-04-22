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صور.. شعبان عبدالرحيم يحث العاملين والمغتربين بالمطار على المشاركة بالاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:01 م
صور.. شعبان عبدالرحيم يحث العاملين والمغتربين بالمطار على المشاركة بالاستفتاء شعبان عبدالرحيم بمطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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حرص المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، على حث العاملين والمغتربين بمطار القاهرة الدولى، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مجموعة من أغانيه الشعبية.

 

وشهد محيط لجنة الموجودة أمام مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، تزاحم شديد من قبل المعجبين لالتقاط الصور التذكارية والسيلفى مع المطرب شعبان عبد الرحيم، وسط تفاعل كبير مع اغانيه الشعبية.

 

وتشهد اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولى، فى الفترة المسائية إقبال كبير من قبل العاملين والمغتربين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزى، جهزت لجنتين بكافة وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، إحداهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبنى الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التى ترغب فى التصويت.

 

وفتحت اللجان أبوابها اليوم الإثنين، أمام الناخبين فى آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

 

وشهد اليومان الماضيان مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، إلغاء ساعة الراحة أثناء التصويت والتى كان مقررا لها من الثالثة حتى الرابعة عصرا، بينما لم تصدر أى قرارات من الهيئة فى شأن مد التصويت ليوم رابع.

 

وتجرى عملية الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطي.

 

ويحق التصويت فى الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

 

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتى تضم فى صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم فى طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

شعبان عبدالرحيم بمطار القاهرة (1)
 
شعبان عبدالرحيم بمطار القاهرة (2)
 
شعبان عبدالرحيم بمطار القاهرة (3)
شعبان عبدالرحيم بمطار القاهرة (3)

 

شعبان عبدالرحيم بمطار القاهرة (4)
شعبان عبدالرحيم بمطار القاهرة (4)

 


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