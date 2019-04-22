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صور.. زيادة أعداد الناخبين بلجان عزبة النخل للتصويت فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:11 م
صور.. زيادة أعداد الناخبين بلجان عزبة النخل للتصويت فى الاستفتاء
كتب محمود حسين
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شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة عزبة النخل، تزايد إقبال الناخبين للإدلاء بصوتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خاصة بعد عصر اليوم الاثنين، الذى يشهد اليوم الثالث والأخير للاستفتاء.

وتجمع أعداد كبيرة من الناخبين خارج اللجان بعدد من المدارس للاستعلام عن أماكن لجانهم، كما حضر وافدون للإدلاء بصوتهم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

زيادة أعداد الناخبين بلجان عزبة النخل للتصويت فى الاستفتاء (1)
 

 

زيادة أعداد الناخبين بلجان عزبة النخل للتصويت فى الاستفتاء (2)
 

 

زيادة أعداد الناخبين بلجان عزبة النخل للتصويت فى الاستفتاء (3)
 

 

زيادة أعداد الناخبين بلجان عزبة النخل للتصويت فى الاستفتاء (4)
 

 

زيادة أعداد الناخبين بلجان عزبة النخل للتصويت فى الاستفتاء (5)

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