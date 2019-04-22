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صور .. زحام على لجان الاستفتاء فى الساعات الأخيرة للتصويت بالمرج

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:25 م
صور .. زحام على لجان الاستفتاء فى الساعات الأخيرة للتصويت بالمرج زحام على لجان الاستفتاء في الساعات الأخيرة بالمرج
كتب أحمد حسنى
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استمر توافد المواطنين على لجان التصويت، خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار اللجان الانتخابية فى منطقة المرج، وشهدت اللجان كثافة من المواطنين فى الساعات الأخيرة قبل غلق صناديق الاقتراع.
 
كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
الناخبين
الناخبين

توافد المواطنين على اللجان
توافد المواطنين على اللجان

جانب من الوافدين
جانب من الوافدين

زحام على اللجان
زحام على اللجان

ناخبين بمحيط اللجان
ناخبين بمحيط اللجان

 


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