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الإثنين، 22 أبريل 2019 05:51 م
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صور.. ذوى القدرات والهمم بجنوب سيناء يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:06 م
صور.. ذوى القدرات والهمم بجنوب سيناء يشاركون فى استفتاء التعديلات الدستورية خلال المسيرة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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 شارك أعضاء مكتب ذوى القدرات والهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة وفرسان الإرادة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم ومن بينهم إبراهيم الصامولى مدير مكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومحمود جلال مدير إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم.
 
جاء ذلك قبل المشاركة فى مسابقة تحويل الإعاقة إلى طاقة إيجابية والتى تجرى بمدينة شرم الشيخ اليوم بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة حيث تهدف المسابقات لتدريبهم على كيفية تحويل الإعاقة مهما كانت لطاقة ايجابية.
 
 وقال إبراهيم الصامولى مدير مكتب ذوى القدرات والهممم إن اعضاء المكتب  أصروا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث اعتادوا المشاركة الايجابيه مشيرا إلى أنهم كانوا سعداء بتلك المشاركة.
 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
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